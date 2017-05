Stanovisko vedenia BODY Energy Clubu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (OTS) - Obľúbené Bratislavské fitness centrum Body Energy Club (BEC) sa v uplynulých mesiacoch dostalo do pozornosti médií a verejnosti po tom, čo boli jeho priestory neoprávnene zneprístupnené prevádzkovateľovi a klientom zo strany majiteľa budovy známej ako Relaxx na Einsteinovej ulici v Bratislave. V najbližších dňoch by mala v priestoroch bývalého BODY Energy Clubu podľa dostupných informácií otvoriť konkurenčná prevádzka. Situácia však nie je taká jednoznačná, ako by to mohlo vyzerať na prvý pohľad.BEC spochybňuje platnosť výpovede nájomnej zmluvy od prvého dňa jej doručenia zo strany majiteľa budovy Relaxx centra, ako aj ďalšie kroky, ktoré smerovali k odpojeniu od elektriny a zneprístupnenie BEC pre klientov, zabratiu vybavenia a začatiu rekonštrukčných prác v bývalých priestoroch BEC. Svojim správaním tak majiteľ budovy spôsobil BEC veľké finančné straty, navyše sprevádzané cielenou a systematickou diskreditáciou BODY Energy Clubu. Neodradí nás to však od toho, aby sme za BEC bojovali ďalej. Najmä kvôli svojim klientom, ktorí BODY Energy Club dlhodobo využívali, ale v neposlednom rade aj kvôli návratnosti investícií, ktoré sme doňho vložili.Podľa BEC sa komunikované príčiny výpovede nájomnej zmluvy nezakladajú na pravde.