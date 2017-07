Stanú sa lietajúce autá realitou?

Na archívnej snímke model AeroMobilu, ktorý predstavili novinárom zástupcovia spoločnosti AeroMobil v Bratislave 19. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Le Bourget 1. júla (TASR) - Leteckí giganti sú opatrní, pokiaľ ide o výrobu lietajúcich áut. Takýto projekt totiž prináša viac otázok než odpovedí, tvrdia odborníci, podľa ktorých je to skôr detský sen a hračka pre milionárov.Ale je to naozaj ďalší veľký posun v doprave? Jeden takýto model, AeroMobil, ktorý navrhla slovenská spoločnosť, sa má začať sériovo vyrábať do roku 2020.uviedol Simon Bendrey, zástupca šéfa technického oddelenia spoločnosti AeroMobil.Firma už eviduje niekoľko objednávok napriek tomu, že odhadovaná cena takéhoto hybridu sa pohybuje v pásme 1,2 - 1,5 milióna eur.A hoci sa lietajúce autá objavili vo viacerých filmoch ako napríklad Chitty Chitty Bang Bang a Piaty element, o premenu takýchto snov na realitu sa zatiaľ pokúšajú len desiatky malých kreatívnych start-upov, ako je AeroMobil.Medzi tými, ktoré sa dostali najbližšie, je aj holandská PAL-V, ktorá ponúka dvojmiestny gyrokoptér. Má byť k dispozícii do budúceho roka za 300.000 eur.Česká spoločnosť Nirvana Systems tvrdí, že má desiatky objednávok na svoj minivrtuľník, ktorý môže tiež jazdiť po cestách, aj keď na zemi dosahuje len nízku rýchlosť.Kitty Hawk z amerického Silicon Valley chce svoj Flyer začať predávať už koncom roka.A v druhej polovici júna prekonala francúzska firma Pegase Lamanšský prieplav s "krížencom" ultraľahkého lietadla a miniauta.Ešte donedávna boli pritom lietajúce autá považované za "kríženca zlého auta a zlého lietadla", skonštatoval Bruno Sainjon, vedúci francúzskeho leteckého laboratória ONERA, na okraj leteckej prehliadky v Paríži.Ale došlo k výraznému posunu v tejto oblasti vďaka obrovskému zlepšeniu výkonu elektrického pohonu, ktorý je spojený s rýchlym vývojom technológií pre drony. Dnes takéto motory zdvihnú 80 až 100 kilogramov, uviedol Xavier Dutertre, riaditeľ projektu Techoplane so sídlom v Normandii.dodal.Zdá sa tak, že lietajúce autá budú možno len hračkou pre najbohatších. Odborníci sa totiž domnievajú, že takéto vozidlá budú v skutočnosti rýchlo prekonané, pretože priemysel sa zameriava skôr na hľadanie riešení, ktoré umožnia lietanie.Skutočná budúcnosť je podľa Sainjona v, inými slovami v leteckej taxislužbe.S lietajúcimi autami nebude môcť jazdiť hocikto, pretože by to bolo príliš riskantné, domnieva sa Pascal Pincemin, odborník na letecký priemysel spoločnosti Deloitte. Predpovedá nástup digitálnych platforiem, ktoré budú riadiť novú formu dopravy. Práve o to sa podľa neho pokúša Uber, služba založená na aplikáciách, vo svojom projekte "Elevate". Týka sa vývoja elektrických vrtuľníkov, ktoré by chcel predviesť v roku 2020.