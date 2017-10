Staré jednolibrovky v Británii skončili: Nahrádzajú ich modernejšími

Británia ešte v marci 2017 uviedla do obehu novú jednolibrovú mincu. Je tenšia, ľahšia a o niečo väčšia ako doterajšia minca a predovšetkým "bezpečnejšia". Obsahuje totiž veľa prvkov, ktoré by mali zabrániť jej falšovaniu. Ide pritom o prvú výmenu librovej mince od jej uvedenia do obehu v roku 1983. Nová minca nie je okrúhla, ale má 12 hrán a okrem portrétu kráľovnej Alžbety II na jednej strane sú na nej symboly Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska na strane druhej. Na snímke nové jednolibrové mince v Londýne.

Foto: TASR/AP