Staré Mesto čaká na platnosť ukončenia exekúcie budovy na Karpatskej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto čaká na správoplatnenie rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I o zastavení exekúcie budovy na Karpatskej ulici. Ide o bývalé sídlo neziskovej organizácie Maják nádeje, ktorá mala pomáhať týraným ženám a deťom.povedal pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík. Spolieha sa na nezávislosť a nezaujatosť slovenských súdov, ktoré by podľa neho mali verejný záujem, akým je záchrana budovy, zohľadniť. V prípade, ak sa nikto neodvolá, mestská časť ako likvidátor neziskovú organizáciu zlikviduje.skonštatoval Števčík.Priznáva, že okrem budovy sa z bývalej neziskovej organizácie toho veľa zachrániť nedá. Zároveň poukazuje na fakt, že táto nezisková organizácia si dlhodobo neplnila zmluvné záväzky voči dodávateľom plynu, elektriny či vody a neuhrádzala ani odvody do Sociálnej poisťovne.podotkol Števčík. Na otázku, či to bude mestská časť hradiť zo svojho rozpočtu, odpovedal kladne.Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či bez strechy nad hlavou. Majetkovým vkladom mestskej časti do projektu bola budova na Karpatskej ulici, ktorá ju organizácii predala v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún, avšak s predkupným právom zapísaným na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Partnerom v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur, vyčíslila mestská časť.Následne bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba. Doterajšie verejné dražby boli neúspešné, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Bratislavský Krajský súd neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie. Samospráva sa tak stala účastníkom exekučného konania, uplatnila si námietku a spochybnila celú exekúciu i dôvody, ktoré k nej viedli na základe notárskej zápisnice. Jej podpísanie považuje Staré Mesto od začiatku za v rozpore so zákonom. Okresný súd Bratislava I tejto námietke vyhovel a exekúciu zastavil. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.Nezisková organizácia už dávnejšie stratila akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tá zanikla krízovému stredisku zo zákonných dôvodov po tom, ako nepožiadala o predĺženie jej platnosti. Zrušením akreditácie sa však v minulosti zaoberal aj rezort práce na základe odporúčaní akreditačnej komisie, ktorá sa krízovým strediskom zaoberala.Rusko s médiami dlhodobo nekomunikuje.