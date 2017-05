Staré Mesto je likvidátorom neziskovej organizácie Maják nádeje

Riaditeľ organizácie Maják nádeje Pavol Rusko. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 21. mája (TASR) – Bratislavské Staré Mesto je likvidátorom v prípade likvidácie bývalej neziskovej organizácie Maják nádeje. Rozhodol o tom bratislavský krajský súd, čo v praxi znamená, že mestská časť zákonne zosúladí a uzatvorí organizáciu. Tá už o vykonanie úkonov požiadala právnu kanceláriu, ktorá ju v súdnom procese zastupovala.uviedla pre TASR zástupkyňa staromestského starostu Jana Španková. Samosprávu podľa nej síce teší, že súd rozhodol v jej prospech, zároveň ale priznáva, že väčší význam by to malo, keby sa o tom rozhodlo skôr. Mestská časť totiž o to žiadala už v období, keď požiadala o zrušenie organizácie.povedala Španková.V súčasnosti sa tak mestská časť podľa nej dožaduje všetkých dokumentov, kníh a ďalších potrebných náležitostí. Oslovila spoločnosť, ktorá organizácii robila účtovníctvo i právnu kanceláriu, ktorá ju zastupovala.skonštatovala vicestarostka s tým, že budova je momentálne prázdna a nenachádza sa v nej žiadne hodnotné zariadenie, skôr zdevastované.Posun podľa nej nenastal v prípade verejnej dražby budovy, ktorú nariadil exekútor. Doterajšie tri kolá boli neúspešné, keďže sa nikto neprihlásil. Momentálne sa čaká na vyhlásenie ďalšieho termínu. Samospráva pritom od začiatku exekučný titul spochybňuje.doplnila Španková.Polícia stále preveruje údajné podvody bývalého vedenia neziskovej organizácie. Okrem sprenevery či porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, by sa malo napr. preskúmať aj možné spáchanie ďalšieho trestného činu, a to subvenčného podvodu. Vypočuté už boli niektoré miestne poslankyne a členky dozornej rady neziskovej organizácie.dodala Španková.Nezisková organizácie Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či bez strechy nad hlavou. Majetkovým vkladom mestskej časti do projektu bola budova na Karpatskej ulici, ktorá ju organizácii predala v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún, avšak s predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností a na liste vlastníctva. Partnerom v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur a následne bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba. Rusko s médiami dlhodobo nekomunikuje.