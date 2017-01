Staré Mesto prepláca seniorom časť nákladov na taxík k lekárovi

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto sa svojim seniorom snaží pomôcť aj finančným príspevkom na taxík. Ten sa však týka výhradne prípadov návštevy lekára alebo zdravotníckeho zariadenia a jeho výška je 2,5 eura.uviedol staromestský starosta Radoslav Števčík.Miestna samospráva podobnú službu poskytovala už v minulosti. Išlo o Staromestskú prepravnú službu, resp. Senior taxi, ktorú mestská časť zaviedla ešte v októbri 2011. Fungovala tak, že dôchodca si taxík vopred objednal a mohol sa ním odviesť k lekárovi, na nákupy alebo na kultúrne podujatia mestskej časti. K dispozícii bol počas pracovných dní s tým, že senior zaplatil na spiatočnej ceste dve eurá.argumentoval Števčík. Podmienkou však je, aby mal senior trvalý pobyt v mestskej časti a aby taxík využil len pri ceste k lekárovi a späť domov. Uvedenú časť jazdného im miestny úrad totiž preplatí len v prípade, ak sa preukáže potvrdením od lekára.Starosta zatiaľ nevedel uviesť, aký rozpočet na to mestská časť vyčlení. Koľko peňazí sa na preplatenie služby využilo, bude podľa neho známe až v záverečnom účte a vyhodnotení uplynulého roka. Financie však na to v rozpočte účelovo viazané nie sú.doplnil. Záujem o túto službu však podľa neho je, preto chce v nej mestská časť pokračovať v projekte aj tento rok. Do budúcnosti nie je vylúčené ani prípadné zvýšenie finančného príspevku, to však bude závisieť od miestnych poslancov. Dôležité podľa Števčíka je nastavenie systému tak, aby služba pomáhala a nedochádzalo k jej zneužívaniu.