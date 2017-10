Staré Mesto začalo odstraňovať bývalé telefónne búdky

Ilustračné foto Foto: Tablet.tv Ilustračné foto Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pokračuje v odstraňovaní čiernych stavieb, konkrétne bývalých telefónnych búdok. Tie v súčasnosti slúžia ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight. TASR o tom informovala staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Odstraňovanie sa podľa rozhodnutia stavebného úradu týka celkovo 49 takýchto nosičov, z ktorých šesť už bolo začiatkom týždňa odstránených, napríklad z Námestia SNP. Zvyšné nefunkčné telefónne búdky by mali byť postupne odstraňované do konca mája budúceho roka. Celkové náklady na ich odstránenie boli podľa hovorkyne vyčíslené na takmer 20.000 eur a mestská časť si uplatní ich úhradu u povinnej osoby."Napriek zdĺhavému procesu doručovania rozhodnutí na ostrov Dominika sa podarilo vec dotiahnuť do konca a tento týždeň začali Technické služby Starého Mesta s prvou etapou odstraňovania týchto nelegálnych reklamných stavieb," skonštatoval staromestský starosta Radoslav Števčík.Konanie o dodatočnej legalizácii alebo odstránení stavby sa začalo ešte v roku 2013. Obnovené bolo začiatkom apríla 2016, keď stavebný úrad vyzval vlastníka nefunkčných telefónnych búdok, aby preukázal vzťah k dotknutým pozemkom a predložil záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Výzva bola doručená 30. mája 2016. V nej stavebný úrad okrem iného upozornil, že ak v určenej lehote nepredloží požadované doklady, alebo sa na ich podklade preukáže rozpor s verejným záujmom, bude nariadené odstránenie nepovolených reklamných stavieb.Konanie bolo prerušené až do augusta 2016, keď stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie konania na odstránenie nepovolených reklamných stavieb. Keďže v zákonnej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky, úrad v polovici decembra rozhodol o odstránení stavieb. Rozhodnutie však bolo potrebné doručiť na ostrov Dominika, kde je uvádzaná korešpondenčná adresa majiteľa reklamných stavieb, a tak právoplatnosť nadobudlo začiatkom apríla 2017 a vykonateľným sa stalo 9. mája. "Keďže vlastník nepovolených stavieb nepristúpil k ich odstráneniu, podpísala mestská časť 3. októbra zmluvu o náhradnom výkone rozhodnutia," dodala Gubková.