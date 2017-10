Staré Mesto začína obstarávať Územný plán zóny Brnianska-Patrónka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Architektonické štúdio Atelier A11 Foto: TASR/Architektonické štúdio Atelier A11

Bratislava 5. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto začína s obstarávaním Územného plánu zóny (ÚPZ) Brnianska-Patrónka. Ide o územie s rozlohou takmer 60 hektárov. Predmetná lokalita je z juhovýchodu ohraničená Hroboňovou ulicou a z juhozápadu ulicami Lovinského, Pri Habanskom mlyne a Lamačská cesta. Na severozápade je vymedzené Mlynskou dolinou a Cestou na Červený most a zo severovýchodu katastrálnym územím Starého Mesta.uvádza mestská časť na svojej webovej stránke. Do tejto fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie sa môžu zapojiť dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy či miestne právnické a fyzické osoby, ale aj verejnosť.Tie môžu staromestskej samospráve poskytnúť relevantné podklady a formulovať využiteľné požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania. Urobiť tak môžu do 30. októbra, a to buď písomne v podateľni staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží, poštou na Referát územného plánu a rozvoja miestneho úradu alebo na e-mailovej adrese anton.gabor@staremesto.sk.