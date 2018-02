Starodôchodcom možno priznať zvýšený dôchodok len od 1.1.2018

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch dostáva od poberateľov starobného dôchodku podania, ktorými reagujú na rozhodnutia o novom určení sumy ich dôchodku od 1. januára 2018. Ide o skupinu tzv. starodôchodcov, ktorým bol starobný dôchodok priznaný do 31. 12. 2003.Títo poberatelia starobného dôchodku najčastejšie žiadajú, aby im bol starobný dôchodok v novourčenej (zvýšenej) sume vyplatený spätne už odo dňa priznania dôchodku (napr. od roku 1992). Zákon však takéto spätné vyplatenie dôchodku neumožňuje.Na vyplatenie novourčenej sumy starobného dôchodku za obdobie pred 1. januárom 2018 poberateľ nemá právny nárok a takejto žiadosti nie je možné vyhovieť, preto je aj zbytočné ju SP adresovať.Poisťovňa môže zvýšený starobný dôchodok priznať tzv. starodôchodcom len od dátumu 1. január 2018 tak, ako to stanovuje zákon o sociálnom poistení. Dôchodcovia, pre ktorých bude tento nový výpočet výhodnejší, ho dostanú bez žiadosti automaticky spolu s rozhodnutím o novej sume priznaného dôchodku najneskôr do 31. 10. 2018.TASR informovala Sociálna poisťovňa.