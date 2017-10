Starodôchodcovia si môžu vypočítať prípadné zvýšenie dôchodku

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 3. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk kalkulačku, pomocou ktorej dôchodcovia zistia, či im od januára 2018 vznikne nárok na prepočet starobného dôchodku. Týka sa to tzv. starodôchodcov, čiže poberateľov, ktorí mali priznaný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.SP im bude od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 nanovo určovať, resp. prepočítavať výšku starobného dôchodku. Zvýšenie starobného dôchodku sa teda nebude týkať všetkých starodôchodcov. Nikomu zo starodôchodcov sa však dôchodok ani nezníži, a to ani v prípade, že by im podľa nového výpočtu vychádzal dôchodok nižší.Použitie kalkulačky je jednoduché a dôchodca po zadaní základných údajov dostane odpoveď, či mu nárok na prepočet dôchodku v roku 2018 vznikne alebo nevznikne. Prípadne sa dozvie, že dôchodok sa mu zvýši o pevnú sumu 25,50 eura. Kalkulačku však nemožno použiť na presný výpočet novej výšky dôchodku, tú bude určovať poisťovňa individuálne podľa toho, na základe ktorých právnych predpisov bol dôchodok pred rokom 2004 priznaný.Dôchodcovia, ktorí zistia, že im vzniká nárok na prepočet dôchodku, nemusia posielať žiadosť do SP, ani nič riešiť. Poisťovňa každému z nich pošle rozhodnutie o prípadnom zvýšení alebo nezvýšení dôchodku.TASR informovala Sociálna poisťovňa.