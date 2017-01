Starosta Jeruzalema: Zámer USA presťahovať veľvyslanectvo je vážny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Primátor Jeruzalema Nir Barkat sa domnieva, že nová americká administratíva to myslí vážne s myšlienkou presťahovať americké veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.Barkat tento názor vyslovil na základe svojich rozhovorov s predstaviteľmi novej americkej administratívy. V dnešnom rozhovore pre izraelský vojenský rozhlas Barkat súčasne upozornil, že "veľvyslanectvo sa nedá presťahovať za jeden deň", čím naznačil, že ak k sťahovaniu niekedy dôjde, zaberie to istý čas.Ambasáda USA v Izraeli sa nachádza v Tel Avive rovnako ako väčšina zahraničných diplomatických zastupiteľstiev.Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto; nároky naň - ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu - si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.Islamistické hnutie Hamas upozornilo dnes prezidenta USA Donalda Trumpa na nebezpečenstvá, ktoré by priniesla realizácia jeho prísľubu presťahovať veľvyslanectvo USA do - podľa slov Hamasu - "okupovaného" Jeruzalema.Podobného názoru je aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý už tiež viackrát upozornil, že takýto krok Spojených štátov by bol vnímaný ako "agresia."Ako dnes informoval izraelský rozhlas, Abbás v tejto súvislosti požiadal Jordánsko o sprostredkovanie priamej komunikácie s Bielym domom. Jordánsky kráľ Abdalláh II. mu to v nedeľu počas spoločnej schôdzky v Ammáne prisľúbil, informoval dnes izraelský spravodajský server Ynetnews.