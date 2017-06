Starosta Kusý: Prípadné zbúranie budovy Istropolisu nepodpíšem

Na archívnej snímke starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 21. júna (TASR) – Pre bratislavské Nové Mesto je neprijateľné prípadné zbúranie budovy Istropolisu na Trnavskom mýte, alebo nezachovanie kultúry a kultúrneho vyžitia na tomto mieste. Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil novomestský starosta Rudolf Kusý. Reagoval tak na súťaž na predaj budovy, ktorú vyhlásil Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR ako vlastník budovy. Za neprijateľné zároveň považuje, že mestská časť nepozná podmienky ani ďalšie informácie chystaného predaja, ako aj to, že odborári so samosprávou nekomunikujú.povedal Kusý s tým, že budú trvať na tom, aby bola zachovaná kultúrna funkcia budovy. Potenciálnym novým vlastníkom pritom odkazuje, že ak budú ich predstavy o tom, čo s budovou, v rozpore s predstavami mestskej časti, môžu očakávať, že sa so samosprávou budúroky.Starosta pritom poukazuje napr. na fakt, že Istropolis má sálu s kapacitou 1300 ľudí, čo je najväčšia kultúrna sála na Slovensku. Je tiež podľa neho nepredstaviteľné, aby zmizla budova s architektonickou a historickou hodnotou. V neposlednom rade argumentuje tým, že budovu nevlastní súkromník, ale stavala sa za štátne peniaze a za pomoci státisícov pracujúcich ľudí z celého Slovenska.zdôraznil Kusý.Zároveň ale podotýka, že mestská časť nie je proti prípadnej rekonštrukcii budovy. Ak by chcel prípadný nový vlastník alebo vlastníci interiér obnoviť, prípadne pristavovať alebo nadstavovať, samospráva v tom problém nevidí. Rovnako ako prípadné rozšírenie veľkej sály, starosta si vie predstaviť aj možné kongresové centrum alebo kancelárie, avšak s tým, že kultúra musí byť zachovaná. Ako dodal, mestská časť je pripravená na komunikáciu.