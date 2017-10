Starosta Petržalky pred voľbami vyzýva politikov k zodpovednosti

Vladimír Bajan, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. októbra (TASR) – Predstavitelia všetkých politických strán by sa mali k nadchádzajúcim voľbám do vyšších územných celkov (VÚC) postaviť zodpovedne. Vyzýva ich na to starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan.uvádza sa vo výzve.Zodpovednosť sa podľa neho nekončí bojom o jednotlivé krajské posty a politické strany by sa nemali zbavovať ďalších svojich povinností. Ako príklad uvádza delegovanie ich členov alebo sympatizantov do okrskových komisií. Poukazuje na to, že na činnosť strán vynakladá štát desiatky miliónov eur.skonštatoval Bajan.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.