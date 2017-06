Starostka Čahojová má obavy o opravu karlovoveskej radiály

Na snímke starosta bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 22. júna (TASR) – Pri rekonštrukcii karlovoveskej električkovej radiály sa môže zopakovať podobný scenár ako pri modernizácii trate v Dúbravke v roku 2014. Myslí si to starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá svoje obavy zdôvodňuje odkladaním termínov a nejasnosťou okolo začiatku plánovanej rekonštrukcie. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal to považuje zauviedla Čahojová. Poukázala tiež na to, že samotný primátor pripustil odklad rekonštrukcie až na rok 2018, ktorý je rokom volebným.pýta sa Čahojová. Mesto podľa nej zlyháva pri príprave projektu.Primátor Bratislavy vytváranie tohto dojmu odmieta.zdôraznil s tým, že mesto pokračuje podľa plánu.zopakoval primátor.Uviedol, že oznamovať presný časový termín začiatku rekonštrukcie nie je možné, vzhľadom na to, že nikto dopredu nemôže odhadnúť, aký bude priebeh a trvanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Ohradil sa však voči narážkam na to, že bude chcieť realizáciu stihnúť za každú cenu do budúcoročných volieb.zdôraznil." vyhlásil.V prípade modernizácie karlovoveskej električkovej radiály sa má zrekonštruovať úsek od tunela pod hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Práce by mali trvať okolo 15 mesiacov a celkové náklady na modernizáciu môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Mesto využije eurofondy, pokryjú 85 percent nákladov. Štát uhradí desať a samotné mesto päť percent.