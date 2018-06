Starostkou Petržalky chce byť poslankyňa a vicežupanka E. Pätoprstá

Na archívnej snímke Elena Pätoprstá. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 15. júna (TASR) – O post starostky bratislavskej Petržalky chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách zabojovať Elena Pätoprstá. Tá je v súčasnosti petržalskou miestnou a bratislavskou mestskou poslankyňou a zároveň podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre životné prostredie. TASR to potvrdila samotná kandidátka s tým, že ju podporuje Zmena zdola, DÚ, OĽaNO a NOVA.Hlavným dôvodom jej rozhodnutia sú obavy o zachovanie hodnôt, kedy sa vďaka občianskym petíciám, námahou ľudí a práce poslancov darí z Petržalky robiť najzelenšiu a najzdravšiu mestskú časť.uviedla Pätoprstá s tým, že starosta má predsa len väčšie kompetencie, je štatutárom obce a predstaviteľ stavebného úradu.podotkla Pätoprstá.Poukázala tiež na nevyhnutnosť systémových opatrení presamosprávu, včasné informovanie obyvateľov, zmenu súčasnej nedôvery politikov voči názoru verejnosti ako aj nedôvery ľudí k samospráve a politikom či zabránenie rozhodovaniu bez relevantných dát a odborných podkladov.Dôraz zároveň kladie aj na životné prostredie, ktoré je predpokladom pre zdravie a kvalitu života obyvateľov.priblížila Pätoprstá. Práve pripravované predĺženie električkovej trate považuje za mimoriadne náročný projekt a zásahom do životného prostredia mestskej časti. Zdôrazňuje, že bude záležať na stavebnom úrade a vedení obce, aby sa zachovalo čo najviac zelených plôch, aby sa budoval zelený líniový park, cyklotrasa pozdĺž električky a peší most cez Chorvátske rameno.odpovedala na otázku, či je pripravená v prípade víťazstva vo voľbách vzdať kresla vicežupanky. Kraj podľa nej rozbehol mnoho dobrých projektov v oblasti životného prostredia regiónu a myslí si, že tí, ktorí poznajú jej dlhoročnú prác vedia,