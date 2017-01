Starostovia obcí šalianskeho regiónu podpísali memorandum o obchvate

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 12. januára (TASR) – Starostovia obcí šalianskeho regiónu, zástupcovia mesta i Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a generálny riaditeľ Dusla Šaľa, a. s., dnes podpísali Memorandum o spolupráci pri presadzovaní výstavby preložky cesty I/75 - obchvatu mesta Šaľa. V memorande žiadajú vládu SR, ministerstvo dopravy a výstavby, Slovenskú správu ciest a ďalšie zodpovedné inštitúcie, aby výstavbu obchvatu zaradili do priorít v oblasti cestnej výstavby a zabezpečili všetky potrebné kroky na skorú realizáciu a financovanie obchvatu Šale. Memorandum podpísalo deväť starostov z obcí okresu Šaľa (Diakovce, Žihárec, Vlčany, Trnovec nad Váhom, Selice, Močenok, Horná Kráľová, Dlhá nad Váhom, Hájske). Svojím podpisom sa v krátkom čase pripoja i starostovia troch zvyšných obcí - Kráľovej nad Váhom, Nededu a Tešedíkova, ktorí na dnešnom stretnutí chýbali.Podľa primátora Šale Jozefa Belického je memorandum ďalším krokom mesta k presadeniu dôležitého cestného obchvatu. Predstavitelia samospráv v memorande pripomínajú alarmujúce zaťaženie ciest v regióne, vrátane mosta cez rieku Váh. Predseda NSK Milan Belica upozornil, že dopravná situácia sa bude v regióne naďalej zhoršovať z dôvodu výstavby novej automobilky Land Rover v neďalekej Nitre. "konštatuje sa v memorande.V novembri minulého roka obyvatelia Šale protestovali proti zdĺhavému procesu prípravy výstavby obchvatu a ministrovi dopravy a výstavby Árpádovi Érsekovi (Most-Híd) odovzdali memorandum, v ktorom ho žiadajú o urýchlenú výstavbu obchvatu. Ten sa plánuje už niekoľko rokov.povedal Érsek.Výstavba obchvatu mesta Šaľa sa odďaľuje už niekoľko rokov. V roku 2011 bolo vydané územné rozhodnutie a od tohto času príprava tejto významnej investície do cestnej dopravnej infraštruktúry v Nitrianskom samosprávnom kraji stagnuje. V súčasnosti sa pripravuje štúdia realizovateľnosti budúcej stavby, hotová by mala byť v máji tohto roka.