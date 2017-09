Starostovia siedmich katalánskych veľkomiest nepodporia referendum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 9. septembra (TASR) - Starostovia niekoľkých katalánskych miest oznámili, že neposkytnú verejné priestory pre kontroverzné referendum o nezávislosti tohto regiónu na severovýchode Španielska, čím tri týždne pred plánovaným plebiscitom ešte viac skomplikovali plány zástancom katalánskej suverenity.Starostovia tak reagovali na narastajúci nátlak zo strany federálnej vlády v Madride, čím sa dostali do sporu s predstaviteľmi separatistickej vlády Katalánska. Do protestu sa zapojilo sedem najväčších miest regiónu vrátane lokálnej metropoly Barcelona, informovala dnes agentúra DPA, citujúc denník El País.Katalánska vláda pod vedením Carlesa Puigdemonta v stredu prijala kontroverzný zákon umožňujúci referendum o nezávislosti, ústavný súd v Madride však iba o niekoľko hodín nato platnosť tejto legislatívy zrušil. Napriek odporu ústrednej španielskej vlády Puigdemont trvá na usporiadaní tohto referenda.Daných sedem miest je domovom jednej tretiny zo 7,5 milióna obyvateľov Katalánska. Starostovia sa obávali o svoje pozície, ak by neuposlúchli príkazy Madridu. Ten totiž pohrozil stíhaním všetkých, ktorí podporia konanie referenda. Prokuratúra už podala na Puigdemonta žalobu ohľadom občianskej neposlušnosti.