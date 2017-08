Staršie byty s väčšou rozlohou v Bratislave rýchlo miznú z ponuky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. augusta (TASR) – Druhý štvrťrok tohto roka priniesol na sekundárnom trhu v Bratislave ďalší pokles priemernej rozlohy ponúkaných bytov. Vo svojej aktuálnej analýze na to upozornila spoločnosť Bencont Investments. Rozdiel medzi absolútnou cenou starších bytov a novostavieb v ponuke je najvyšší od roku 2014.Od apríla do júna sa priemerná jednotková cena bytov zo sekundárnej ponuky dostala na 2134 eur za m2 s DPH. Vyplýva to zo štatistickej vzorky 1000 bytov, ktoré boli na predaj v tomto období. Oproti prvému štvrťroku sa tak zvýšila len o 0,3 %. Jednotková cena starších bytov sa posledný rok drží na viac-menej rovnakej úrovni okolo 2100 až 2150 eur za m2 s DPH.Za jeden z dôvodov cenovej stagnácie analytici označili to, že zdražovanie bytov sa postupne zastavuje vo všetkých piatich okresoch. K miernemu rastu dochádza v Bratislave II, III a V, zatiaľ čo v prvom a štvrtom okrese ceny už skôr stagnujú.Druhým dôvodom je skutočnosť, že v Starom Meste z ponuky odchádza stále viac bytov a nové do nej pribúdajú len pomaly. Podiel bytov z tejto lokality v minulosti zvykol tvoriť zhruba 15 až 20 %, aktuálne sa dostal na 9,2 %. Keďže byty sú tam o 200 až 400 eur na štvorec drahšie ako v iných častiach, ich klesajúce množstvo v ponuke tlmí rast celkovej priemernej jednotkovej ceny bytov v Bratislave.Analýza ukázala tiež pokračovanie poklesu priemernej rozlohy ponúkaných starších bytov. Tá sa dostala na 64,38 m2, čo je najmenej za posledné roky. Oproti predchádzajúcemu kvartálu sa znížila o 4 % a medziročne až o 9,6 %. Ovplyvnené je to tiež dvoma faktormi.Jedným je klesajúci podiel troj- a štvorizbových bytov a rastúci podiel jedno- a dvojizbových. Väčšie staršie byty sú podľa analytikov atraktívnym artiklom pre výraznú cenovú výhodu oproti väčším novostavbám. V prípade trojizbového bytu s veľkosťou 75 m2 predstavuje rozdiel 35- až 40.000 eur, u štvorizbového bytu s rozlohou 90 m2 60- až 70.000 eur.Ako druhú príčinu znižujúcej sa priemernej rozlohy bytov uvádza spoločnosť pokles v jednotlivých izbových kategóriách. Zatiaľ čo pred dvomi rokmi mal priemerný dvojizbový byt 60 m2, teraz má 57 m2. Najvýraznejší bol pokles v prípade trojizbových (z 82 na 76 m2) a štvorizbových (zo 110 na 95 m2) bytov.vysvetlili analytici.Zároveň poukázali na to, že so znížením rozlohy a stagnáciou jednotkovej ceny sa prirodzene dostavil aj pokles priemerných absolútnych cien starších bytov. Priemerná absolútna cena za Bratislavu dosiahla v druhom štvrťroku takmer 134.000 eur s DPH. Oproti prvému kvartálu klesla o 5500 eur a oproti minulému roku o zhruba 10.000 eur.Ceny prenájmu vrátane energií zaznamenali mierny nárast, v priemere o 12 eur na 672 eur. Ponuke aj naďalej dominovali dvojizbové byty (46,2 %). Prevažná väčšina sa nachádza v Ružinove a Starom Meste. Po nich tvorili najväčšiu časť ponuky jednoizbové byty (24,3 %), nasledovali trojizbové (23,1 %) a štvorizbové (6,1 %) byty. Priemerná jednotková cena prenájmu sa dostala na 11,24 eura za m2.