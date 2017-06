Štart Podbrezovej s novým názvom a bez nosných opôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 14. júna (TASR) - Podbrezovský futbal vkročil do prípravy na nový ročník Fortuna ligy nielen bez nosných opôr, ale aj so zmeneným logom a názvom, starý ŽP Šport nahradil nový FK Železiarne.Naostro začnú hráči trénovať od pondelka a čaká na nich päť náročných týždňov.konkretizoval náplň tréner Karol Praženica.Tréner musí riešiť oslabenie najmä v strede poľa. S kádrom sa rozlúčili stredopoliari Kochan, Vajda, Podio, útočník Polievka po hosťovaní odchádza naspäť do Dunajskej Stredy,dodal Praženica.Viceprezident klubu Vratislav Greško zhrnul doterajší pohyb v kádri.Greško si vízie pred novou sezónou odložil na neskôr.Kapitán Jaroslav Kostelný si nad odchodmi opôr hlavu neláme.Jeden z najskúsenejších, brankár Martin Kuciak popísal aj pocity nad nevydareným záverom predchádzajúcej sezóny.Martin Kuciak zostal verný Podbrezovej.