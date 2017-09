Štartujú ME v stolnom tenise. Muži chcú prekvapiť, ženy oslabené

Barbora Balážová Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME družstiev:



muži - Championship divízia:



A-skupina: Nemecko, Chorvátsko, Španielsko, Bielorusko



B-skupina: Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, SLOVENSKO



C-skupina: Švédsko, Grécko, Rusko, Luxembursko



D-skupina: Francúzsko, Rumunsko, Poľsko, Ukrajina





káder SR: Ľubomír Pištej, Peter Šereda, Wang Jang, Bai He







program SR v B-skupine:



streda 13. septembra: 13.00 h Rakúsko - SR



štvrtok 14. septembra: 10.00 h Slovinsko - SR, 19.00 h Portugalsko - SR







ženy - Challenge divízia:



E-skupina: SLOVENSKO, Litva, Švajčiarsko, Fínsko



F-skupina: Srbsko, Belgicko, Taliansko, Dánsko



G-skupina: Turecko, Wales, Azerbajdžan, Bulharsko



H-skupina: Anglicko, Slovinsko, Grécko, Izrael







káder SR: Tatiana Kukuľková, Eva Jurková, Lucia Truksová, Nikoleta Puchovanová







program SR v E-skupine:



streda 13. septembra: 13.00 h SR - Švajčiarsko



štvrtok 14. septembra: 10.00 h SR - Litva, 19.00 h SR - Fínsko



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 12. septembra (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti dorazili v utorok podvečer do dejiska majstrovstiev Európy (13. - 17. septembra) družstiev s cieľom zabojovať o dobré výsledky. Už v stredu ich čakajú úvodné zápasy v základných skupinách. Viac sa očakáva od mužov, ktorí prišli na šampionát v najsilnejšej zostave a predstavia sa v elitnej Championship divízii. Ženy hrajú v druhej Challenge divízii a do Luxemburgu prišli s omladeným tímom bez dvoch rebríčkovo najvyššie postavených hráčok.Zverenci Jaromíra Truksu si vybojovali účasť medzi elitou v baráži, keď vyradili favorizované Anglicko. Hlavný tréner stavil na osvedčenú zostavu a do Luxemburska povolal štvoricu najvyššie postavených reprezentantov v rebríčku - Ľubomíra Pišteja, Petra Šeredu a naturalizovaných Číňanov Wang Jang a Bai He.povedal pre TASR predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Zdenko Kríž.Slováci sa v základnej B-skupine stretnú s úradujúcimi šampiónmi spred dvoch rokov Rakúšanmi, aktuálne druhými v európskom rebríčku Portugalčanmi a Slovincami. Z každej skupiny postúpia prví dvaja do štvrťfinále, mužstvá na tretích a štvrtých miestach si zahrajú o konečné umiestnenie na 9. až 16. pozícii. "Muži sú v najlepšej zostave, ak zahrajú tak, ako proti Anglicku, majú šancu na ďalšie prekvapenie. Najlepšia šanca bodovať je proti Slovinsku, ťažké to bude s Portugalskom i Rakúskom, ktoré sú v rebríčku oveľa vyššie," uviedol Kríž.Trénerke žien Valentine Popovovej vypadli z nominácie dve najvyššie nasadené hráčky. Slovenskú jednotku Barboru Balážovú vyradilo zranenie, dvojku Evu Ódorovú zase vážne rodinné dôvody. Na šampionáte sa tak o úspešné výsledky pobijú mladé reprezentantky Tatiana Kukuľková, Eva Jurková, Lucia Truksová a Nikoleta Puchovanová. Predstavia sa v Challenge divízii (o 17. - 32. miesto), z ktorej nemôžu postúpiť ani vypadnúť, keďže nasadenie určuje kvalifikácia.V základnej E-skupine ich čakajú Litva, Švajčiarsko a Fínsko. Kľúč je rovnaký ako u mužov, prvé dva tímy idú do štvrťfinále, ostatné zabojujú o umiestnenie.dodal pre TASR Kríž.