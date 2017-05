Startup Zelená pošta inovuje štátny systém a zadarmo

O Zelenej pošte

BRATISLAVA 26. mája 2017 (WBN/PR)Štatutári sa dostanú k pošte od štátu aj bez čítačky a občianskeho preukazu s čipom.Poslaním Zelenej pošty je modernizovať a uľahčovať ľuďom komunikáciu. “Po vlastných skúsenostiach s ergonómiou a používateľským komfortom štátnej elektronickej schránky, s procesom aktivácie a používania sme hľadali riešenie, ako jednoduchšie sprístupniť tieto správy,” uviedol CEO Zelenej pošty Adrián Csuba.V Zelenej pošte štatutár nepotrebuje na prijímanie správ doručených do e-schránky nový elektronický občiansky preukaz s čipom a BOK, ani elektronickú čítačku a inštaláciu softvérových programov. “Štatutár sa musí len zaregistrovať na našej stránke a stiahnuť si splnomocnenie, ktoré pred notárom podpíše a pošle späť na našu adresu. Následne obdrží notifikačný email o aktivácii. Potom už bude prijímať správy doručené do štátnej elektronickej schránky vo svojej schránke v Zelenej pošte,” prezradil Adrián Csuba. Možné je aktivovať si aj automatické poštové zasielanie správ.S podobným uľahčením systému štátnej elektronickej schránky prišlo aj OZ Slovensko.Digital. Službu GovBox však spoplatnilo 9 eurami mesačne a poplatkom za aktiváciu. Zelená pošta je tu však pre ľudí a verí, že takáto služba by pre nich mala byť dostupná úplne zdarma. Za využívanie jej služby sa preto neplatí, ak nepočítame poplatok notárovi a poplatok za doručenie splnomocnenia. Navyše, Zelená pošta vyvinula službu z vlastných zdrojov len za približne 12 tisíc eur.Štátny projekt Slovensko.sk nie je dokonalý a aj užívateľské prostredie schránky má ďaleko od dizajnu a funkcionality moderných e-mailových platforiem. Preto sú tu slovenské startupy, ktoré svojou expresnosťou zapĺňajú medzery v systéme a vyvíjajú inovatívne služby tretích strán na platforme vybudovanej štátom.Na záver treba podotknúť, že momentálne nie je možné a nie je ani v silách inovatívnych firiem ihneď vychytať všetky chyby. Zelená pošta totiž zatiaľ nenašla riešenie na jednoduchšie odosielanie správ z e-schránky. “Zelená pošta má implementovaný len príjem správ z elektronickej schránky. Pokiaľ teda štatutár bude chcieť niečo odosielať, tak nami odporúčaný spôsob stačiť nebude. V tom prípade to bude musieť spraviť prostredníctvom slovensko.sk a bude potrebovať aj nový občiansky preukaz a elektronickú čítačku,” upozornil Adrián Csuba.Zelená pošta je slovenský startup združujúci tím nadšencov, ktorých baví prinášať nové technologické a inovatívne riešenia, ktoré ľuďom uľahčia život. V súčasnosti je jediným poskytovateľom na trhu, ktorý prináša službu hybridnej pošty a konverzie príjemcov na elektronické zásielky. Princíp funguje jednoducho - zákazník zašle dokument elektronicky a Zelená pošta ho za neho vytlačí, zabalí a podá na pošte. Ušetrí mu tak náklady aj čas.

