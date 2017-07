Starý mobil do bežného odpadu nepatrí. Ako sa ho teda správne zbaviť?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) - Nefunkčný mobil nepatrí do obyčajného smetiaka. Na to, že nemá byť súčasťou komunálneho odpadu, upozorňuje aj grafický symbol, ktorý býva umiestnený na zadnej strane telefónu. Používa sa jedna z dvoch značiek zobrazujúca prečiarknutú smetnú nádobu. Mobil sa má zlikvidovať ako elektroodpad.Hoci sa jeden symbol používa pre elektrozariadenia a druhým sa označujú batérie a akumulátory, pre spotrebiteľa to znamená jediné – zariadenie patrí do triedeného zberu. Skladá sa totiž z rôznych materiálov – okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď, cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú nikel, kadmium alebo olovo.hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, ktorá zabezpečuje zber a odvoz elektroodpadu.Staré a nefunkčné zariadenia patria do nádob na elektroodpad. Zberné nádoby možno nájsť v každej predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú označené sprievodným informačným textom. Z mobilu pred odovzdaním netreba vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie, zo zariadení ich vyberú spracovatelia elektroodpadu.Za odovzdanie starého mobilu v predajni sa neplatí a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. Táto zásada platí pre všetky drobné elektrospotrebiče – od holiacich strojčekov, cez kanvice až po vysávače.