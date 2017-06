Šťastlivec roka: Chcel dofúkať pneumatiky, vyhral milión dolárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ballston 30. júna (TASR) - Muž z amerického štátu New York, ktorý sa zastavil pri obchode so zmiešaným tovarom, aby si doplnil vzduch do pneumatík, a nakoniec si ešte kúpil lós, vyhral jackpot vo výške milión dolárov.Predstavitelia štátnej lotérie dnes predstavili 19-ročného Anthonyho Iavaroneho ako víťaza hlavnej výhry, ktorú získal vďaka stierateľnému lósu lotérie Cashword.Iavarone z mesta Clifton Park povedal, že sa nedávno zastavil v obchode Stewart's Shops v meste Ballston v štáte New York, aby si tam dofúkal pneumatiky. Keď tam už bol, rozhodol sa kúpiť si nejaký lós.Vybral si lotériu Cashword so stierateľnými lósmi za desať dolárov, lebo práve tú vždy kupuje jeho teta. Mladík podľa svojich slov najprv neveril, že vyhral jackpot, preto dal tiket ešte raz prekontrolovať svojmu otcovi.Iavarone dostane jednorazovo vyplatenú sumu vo výške 661.800 dolárov po zdanení.