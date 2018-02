Štát by mal byť pri udeľovaní pokút v rámci ezdravia benevolentnejší

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) – Štát bude pri udeľovaní pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Poslanci v parlamente v utorok odobrili, aby uloženie sankcie zdravotníkovi nebolo povinnosťou, ale možnosťou.Úprava pravidiel prešla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane, reaguje sa ňou na súčasnú situáciu okolo ezdravia. Mnohí zdravotníci sa totiž sťažovali, že do systému sa nevedia pripojiť, pričom tvrdili, že to nie je ich vina. Žiadali preto formulku okolo sankcií zmeniť v zákone, a to i napriek tomu, že štát im dal prísľub, že pri udeľovaní pokút nebude prísny a bude brať do úvahy objektívne príčiny. Pozmeňujúci návrh hovorí o pokute do výšky 200 eur.Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením, ktoré s ním nesúvisia.Cez zákon o radiačnej ochrane sa riešia aj podmienky pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa upravuje prechodné obdobie, kedy ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie prehliadok.píše sa v pozmeňujúcom návrh z dielne koaličných poslancov s tým, že prechodné obdobie by malo trvať do 30. júna tohto roka. Reč je o rozpise povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov.vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Opozícia v parlamentnom zdravotníckom výbore mu totiž nedávno vytkla, že rezort si. Tá s niektorými Druckerovými zmenami aj tak nesúhlasí. Je napríklad za to, aby sa spomínaná pokuta súvisiaca s ezdravím rovno zrušila.Minister však stále trvá na tom, že jeV prípade zmien okolo zdravotných poisťovní uviedol, že zaregistroval pokusy jednej zo zdravotných poisťovní podmieňovať pripojenie do ezdravia splnením podmienok,