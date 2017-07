Štát chce mať prehľad o nákladoch na lieky, za ktoré sa platí najviac

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva chce mať pod kontrolou, koľko peňazí ide na lieky, na ktoré sa z verejného zdravotného poistenia platí najviac peňazí. Ich výrobcovia by tak každý rok museli predkladať plány, koľko si liečba pacientov vyžiada. Ak ich prekročia, rozdiel budú musieť zdravotným poisťovniam zaplatiť. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.Všetky lieky, ktoré sú hradené z poistenia a zdravotné poisťovne na ne dávajú viac ako 1,5 milióna eur ročne, majú byť po novom kategorizované podmienene. Odhaduje sa, že sa nová povinnosť bude týkať asi 200 držiteľov registrácie lieku, štát by tak mohol mať pod kontrolou asi polovicu výdavkov z verejných zdrojov za lieky. Zmena sa má týkať nielen nových liekov, ale aj tých, čo sú už na trhu.zdôvodňuje návrh ministerstvo. Tí budú musieť zdravotným poisťovniam zaplatiť prípadný rozdiel na liečbu ich liekom, ak presiahne deklarovaný odhad.Obdobie podmienenej kategorizácie sa zároveň predlžuje z 24 mesiacov na 36 mesiacov. Prax podľa ministerstva ukázala, že obdobie nebolo dostatočne dlhé na zozbieranie údajov ako podkladov pre vypracovanie analýzy nákladovej efektívnosti.Spomínaná novela zákona mení podmienky na vstup liekov na slovenský trh, ako aj ich preplácanie zo zdravotného poistenia. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) navrhuje zmeny v kategorizácii aj cenotvorbe, ktoré priniesla reforma liekovej politiky exministra Ivana Uhliarika (KDH) z roku 2011. Drucker si od toho sľubuje lepšiu dostupnosť modernej liečby. Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament. V prípade, že ju odobria a podpíše ju prezident, mala by platiť od januára 2018.