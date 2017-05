Štát chce rekonštruovať nemocnice, peniaze pôjdu z eurofondov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 23. mája (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chce v najbližšom čase investovať do rekonštrukcie nemocníc asi 153 miliónov eur z eurofondov. V prvom kole výzvy, ktoré rezort spúšťa v stredu 24. mája, ponúkne 70 miliónov eur.O peniaze sa môže uchádzať 44 nemocníc, jednou z podmienok je, aby nemali podnikové ťažkosti. Eurofondy nebudú môcť čerpať bratislavské nemocnice.Financie môžu v prvom kole získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (12) či obrany (1), ale aj tie, ktoré patria pod VÚC (8), obce (1), zelenú budú mať aj neziskovky (5) či súkromné subjekty.povedal dnes na tlačovej konferencii Drucker.Peniaze možno použiť na rekonštrukciu budov, budovanie urgentov či na nákup zdravotníckej techniky. Prvá výzva na rozvoj nemocníc je viazaná na tri mesiace, druhú chce rezort spustiť v budúcom roku. Spomínaných 44 nemocníc vybral štát na základe istých pravidiel. Zohľadňoval napríklad spádovosť či kapacitu lôžok a personálu.Rezort zdravotníctva má pre toto programové obdobie k dispozícii 280 miliónov eur (2014-2020). Eurofondy, ktoré nepôjdu do rekonštrukcie nemocníc, plánuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR investovať do integrovaných centier zdravotnej starostlivosti. Výzvu na ich budovanie chce rezort zverejniť na jeseň tohto roka.Štát od tohto roka zrušil maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov zo zdravotných poisťovní. Desiatky miliónov eur, ktoré takto získa, chce takisto použiť do obnovy nemocníc. Napríklad aj do tých bratislavských.