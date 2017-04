Štát má podľa P. Pellegriniho problém získať šikovných ľudí do IT

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Výsledky informatizácie verejnej správy bude vidieť postupne, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pracuje na konkrétnych opatreniach. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike to potvrdil jeho šéf, vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Za pomalšie tempo môže podľa neho aj nedostatok IT odborníkov, ktorých štát nevie primerane zaplatiť.Pellegrini upozornil, že prípravná fáza býva väčšinou najzložitejšia a prináša najmenej viditeľných výsledkov, no postupne prejde do fázy zverejňovania konkrétnych opatrení.opísal.Pripomenul, že dnes už musí každý IT projekt prejsť hodnotením Hodnota za peniaze a veľké projekty dokonca verejným vypočutím.Vicepremiér dodal, že v súčasnosti existuje množstvo elektronických služieb, ktoré môže občan využiť, no viaceré sú príliš komplikované a ťažko ovládateľné. „Na tom sa pracuje. Musíme vyčistiť dáta, pretože štát má obrovské registre, obrovské množstvá údajov, ktoré musia byť každý deň online a kvalitné. Je to beh na dlhé trate, tie výsledky budú ešte chvíľu trvať,“ konštatoval.Zároveň poukázal na to, že nie je jednoduché pre štát získať šikovných ľudí. „Sme obmedzení platovými tabuľkami a systémom ohodnocovania zamestnancov. IT je jeden z najlepšie platených sektorov v rámci hospodárstva. Priemerná mzda tam presahuje 2000 eur a ak ponúknete odborníkovi, aby prišiel k vám pracovať za 1500, ide radšej do súkromnej firmy,“ zdôvodnil Pellegrini.Štát nemôže byť podľa neho odkázaný len na externé poradenské firmy. Úrad vicepremiéra preto napríklad začal spolupracovať s troma univerzitami, ktoré preň budú pripravovať odborníkov. „“ uzavrel podpredseda vlády.