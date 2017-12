Štát možno začne s oddlžovaním nemocníc už v prvom štvrťroku 2018

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. decembra (TASR) - Prvé kolo oddlžovania nemocníc by malo prebehnúť v prvom štvrťroku budúceho roka. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.Pôvodné plány boli iné. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chcel prvé kolo spustiť už túto jeseň. Pre výhrady ku koncepcii oddlžovania zo strany SNS a Mosta-Híd sa ale proces jej schvaľovania posúval. Vláda ju napokon odobrila až v septembri, poslanci v parlamente zase koncom novembra 2017.povedala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Štát plánuje tri etapy oddlžovania. To bude dobrovoľné, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V druhej etape si môžu uplatniť nárok tí, ktorí budú ochotní plniť ozdravné plány.V prvom kole by podľa odhadov Druckera mohlo byť použitých 80 miliónov eur.povedala Eliášová.Druhú etapu oddlžovania plánuje minister tiež v budúcom roku, sem však už zaradia len tie nemocnice, ktorým rezort odsúhlasil ich ozdravné plány, budú oddlžované pohľadávky po lehote splatnosti ku koncu minulého roka od nula do dvoch rokov.Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.vysvetlila Eliášová.Nemocnice podľa nej aktuálne pripravujú ozdravné plány. V polovici decembra prišli na ministerstvo aj zástupcovia nemocníc, vysvetlili im jednotlivé procesy súvisiace s oddlžovaním. Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur.V rámci oddlženia budú nemocnice pristupovať k zmluve, ktorá im zadefinuje povinnosti.uviedla Eliášová. Plnenie ozdravných plánov na obdobie piatich rokov bude kontrolovať ministerstvo zdravotníctva.Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál, ktorí Druckerovu koncepciu odmietli, a Sociálnej poisťovni. Dodávatelia označili koncepciu oddlženia nemocníc za diskriminačnú. Upozorňujú, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky.Prekáža im napríklad, že účasť veriteľov na predmetnej koncepcii oddlženia je podmienená vzdaním sa úrokov z omeškania a zmluvných pokút a požaduje od dodávateľov nárok na zľavu z istiny. Avizujú, že za takýchto podmienok sa na oddlžení nezúčastnia a pre koncepciu oddlžovania nemocníc sa obrátia na Európsku komisiu.Ministerstvo zdravotníctva považuje koncepciu oddlžovania za správnu a korektnú, založenú na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti a transparentnosti. Rezort ju podľa Eliášovej pripravoval s ministerstvom financií a konzultoval aj s dodávateľmi.