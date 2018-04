Štát nevie najbližšie roky zabezpečiť skríning rakoviny prsníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. apríla (TASR) – Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov.povedal Špánik na tlačovej konferencii.Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a organizovane.povedala Eva Bacigalová z občianskeho združenia Amazonky.priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ. Potrebu skríningu si uvedomuje, aOrganizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto.vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch. Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory.povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate.dodal.