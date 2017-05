Štát sa k autobusovej stanici a lanovke vyjadrí do konca júna

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk/HB Reavis Foto: Teraz.sk/HB Reavis

Bratislava 21. mája (TASR) - Štát sa k žiadosti developera HB Reavis o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekt novej autobusovej stanice a lanovky cez Dunaj v Bratislave vyjadrí do konca júna. Pre TASR to povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že samotné rozhodnutie bude podmienené súhlasom zo strany bratislavského magistrátu a mestských častí.skonštatoval Pellegrini. Ako podotkol, vyžiadať si musia ešte aj stanoviská iných rezortov a až potom budú prijímať rozhodnutie.Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal už rokoval so zástupcami spoločností HB Reavis a J&T Real Estate v súvislosti so zámermi týchto spoločností realizovať v meste dopravné projekty, ako je nadzemná lanová dráha a električková trať.uviedla pre TASR Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia magistrátu. Mesto bude podľa jej slov nápomocné v procese posudzovania a realizácie týchto projektov. Posudzovať ich bude z hľadiska toho, aby zapadli do koncepcie rozvoja mesta, boli obohatením nosného dopravného systému mesta a aby v prípade ich implementácie projekty fungovali synergicky a v prospech Bratislavčanov.podotkla Kešeľáková.Starosta bratislavského Ružinova Dušan Pekár uviedol, že jeho názor na lanovku je pozitívny. Ak to bude doplnok MHD, tak je to podľa neho ďalšia pridaná hodnota.skonštatoval. Vladimír Bajan, starosta bratislavskej Petržalky, povedal, že o tomto projekte budú v mestskej časti ešte rokovať. Investora už pozval na miestne zastupiteľstvo, aby svoj zámer priblížil.priblížil.Developer HB Reavis, ktorý stojí za projektom novej autobusovej stanice v Bratislave, zvažuje lanovkou prepojiť lokalitu Nivy s mestskou časťou Petržalka. Odľahčiť tak chce dopravu v zóne Nivy a v jej širšom okolí. Podľa odhadov by jej vybudovanie malo stáť okolo 50 miliónov eur. Developer navrhuje aj vybudovanie veľkokapacitného parkovacieho domu za 30 miliónov eur v Petržalke, ktorý by bol napojený na lanovku. Tieto plány súvisia s projektom novej autobusovej stanice. Štatút významnej investície môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte.