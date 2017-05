Štát vybral na mýte v apríli tohto roka 15,79 milióna eur

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. mája (TASR) - Vodiči nákladných áut nad 3,5 tony uhradili v apríli tohto roku štátu na mýte 15,79 milióna eur. V porovnaní so štvrtým mesiacom minulého roka to znamená pokles o 6,4 %.vysvetlil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.Za jazdu po diaľniciach a rýchlostných cestách pritom nákladné autá uhradili v apríli 10,46 milióna eur a na cestách I. triedy to bolo 5,32 milióna eur.vyčíslil Bódis. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol podľa jeho slov 10. apríl so sumou 834.993 eur. V apríli pritom využívalo spoplatnené úseky ciest denne v priemere 33.939 vozidiel nad 3,5 tony. Mýtna polícia riešila vo štvrtom mesiaci 479 prípadov porušenia zákona a vybrala mýto vo výške 3900 eur.