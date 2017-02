Štát vybral v januári na mýte 14,09 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Vodiči nákladných áut nad 3,5 tony zaplatili v januári 2017 za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte spolu 14,09 milióna eur. Oproti minuloročnému januáru je to nárast o 6,6 %, teda o takmer 900.000 eur.Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll. Pritom 68,4 % z celkového výberu mýta sa získalo na diaľniciach a rýchlostných cestách. Na nich sa totiž vybralo mýto vo výške 9,64 milióna eur, na cestách prvej triedy sa vybralo mýto vo výške 4,45 milióna eur.vyčíslil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy Anton Bódis. Dňom s najvyšším výberom bol 30. január so sumou 693.026 eur.V januári podľa Bódisa užívalo vymedzené úseky ciest priemerne za deň 29.371 áut nad 3,5 tony. V prvom mesiaci tohto roka pritom mýtna polícia riešila na vymedzených úsekoch ciest 377 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3502 eur.