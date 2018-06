Štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu, upozorňujú aktivisti

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) – Štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu a v tomto smere zatiaľ volí stratégiu neútočenia. Tvrdia to aktivisti z Iniciatívy Zastavme hazard a poukazujú pritom na 32 podozrivých prevádzok v Bratislave so 41 automatmi, ktoré podľa nich nie sú legálne. Ministerstvo financií preto vyzývajú, aby vrátilo kontrolné kompetencie obciam.Ostatná novela zákona o hazardných hrách podľa aktivistov posilnila právomoci ministerstva financií a Finančnej správy SR, oslabili sa však kompetencie miest a obcí. Centrálne riadený systém kontroly však podľa nich zlyháva.povedal Michal Svetko z Iniciatívy Zastavme hazard.Občania podľa neho adresujú starostom a poslancom v bratislavských mestských častiach podnety, prečo herne stále fungujú. Zástupcovia samospráv však môžu tieto podnety adresovať len Finančnej správe SR, aby vo veci konala.podotkol Svetko.Aktivisti pred niekoľkými dňami navštívili miesta v Bratislave, kde sa ešte minulý rok legálne prevádzkovali herné automaty v krčmách, kaviarňach, reštauráciách či herniach, avšak vplyvom novely ich museli prevádzkovatelia vypnúť.uviedol ďalší člen iniciatívy Jozef Melicher. Dve z týchto prevádzok sa podľa neho nachádzajú aj na mape nelegálneho hazardu Asociácie zábavy a hier (AZAH).podotkol Melicher s tým, že po dvoch mesiacoch sú tieto nelegálne prevádzky stále otvorené a samosprávy sú bezmocné. Aktivisti preto žiadajú v tomto smere razantnejšie kroky orgánov dozoru v spolupráci s Policajným zborom.Podľa hovorkyne AZAH Dominiky Lukáčovej je veľmi úsmevné, že na tento problém upozorňuje práve Iniciatíva Zastavme hazard. Ako tvrdí, vďaka týmto aktivistom totiž nelegálne herne vznikajú. AZAH sa však dištancuje od toho, že by mali ich prevádzkovatelia čokoľvek spoločné s nelegálnymi herňami.povedala Lukáčová.