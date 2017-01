Státisíce Američanov pôjdu do Washingtonu oslavovať aj protestovať

Muž oblečený vo farbách americkej vlajky počas protestu proti novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, 9. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. januára (TASR) - Státisíce Američanov sa chystajú do Washingtonu, aby sa zúčastnili na dnešnej inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa alebo sobotňajšej demonštrácii odporcov novej hlavy štátu. Agentúra AP to to napísala s tým, že sa nedá odhadnúť, koľko ľudí príde Trumpa oslavovať a koľko proti nemu protestovať.Úrady predpokladajú, že v piatok sa okolo washingtonského Kapitolu, Bieleho domu a bulváru Pennsylvania Avenue zhromaždí okolo 800.000 až 900.000 ľudí. V americkom hlavnom meste bude v tento deň uzavretých mnoho ulíc, čo zrejme úplne vyťaží niektoré úseky metra.Ďalšie státisíce Američanov však cestujú do Washingtonu aj na sobotňajší protestný pochod žien.Elliott Ferguson z mestského úradu pre turizmus povedal, že pred novembrovými prezidentskými voľbami sa hotely a organizátori podujatí vo Washingtone oveľa viac pripravovali na víťazstvo Hillary Clintonovej. Po zvolení Trumpaa dopyt po hotelovom ubytovaní bezprostredne nedosahovali podobný stupeň ako pred minulými inauguráciami, dodal.