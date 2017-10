Štatistický úrad: Britský príspevok EÚ bol vlani o polovicu nižší

Na ilustračnej foto libry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. októbra (TASR) - Príspevok Spojeného kráľovstva do pokladnice Európskej únie (EÚ) v minulom roku predstavoval približne polovicu sumy, o ktorej hovorili niektorí stúpenci brexitu počas kampane pred referendom o odchode Británie z bloku. Uviedol to štatistický úrad Office for National Statistics (ONS).Podľa ONS takzvaný čistý transfer financií z Londýna do Bruselu dosiahol 9,4 miliardy libier (10,68 miliardy eur) v roku 2016. To predstavuje zhruba 180 miliónov GBP týždenne, čo je približne polovica z 350 miliónov GBP, ktoré by podľa kampane Vote Leave (voľte odchod) mohla Británia po brexite ušetriť a presunúť ich do zdravotníctva. Práve toto tvrdenie malo za následok nárast podpory odchodu Británie z EÚ.Štatistický úrad dospel k tomuto číslu tak, že odpočítal tzv. rabat (teda zľavu v rámci platieb EÚ, ktorú presadila bývalá premiérka Margaret Thatcherová) a príspevky z fondov EÚ pre britský verejný sektor od hrubých platieb vo výške 18,9 miliardy GBP.A čistý príspevok Británie by mohol byť ešte nižší, ak by boli do výpočtov zahrnuté aj európske príspevky britskému súkromnému sektoru.