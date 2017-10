Štatistický úrad je pripravený na spracovanie výsledkov volieb

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Štatistický úrad SR je pripravený na spracovanie výsledkov sobotňajších krajských volieb. O príprave na voľby informoval predseda úradu Alexander Ballek. Prípadné hackerské útoky by spracovanie výsledkov volieb nemali narušiť. Štatistický úrad má pripravený bezpečnostný projekt.Pripomína, že ani v minulosti k narušeniu spracovania výsledkov volieb podľa štatistického úradu nedošlo. Minulé hackerské útoky len podľa úradu spomalili zverejňovanie výsledkov na webe. "povedal Ballek.Voliť budú obyvatelia v 2927 obciach. Zriadených je 96 volebných obvodov a 5968 volebných okrskov. Na spracovaní výsledkov sa bude podieľať 1245 pracovníkov štatistického úradu, ktorí si spracovanie vyskúšali počas tretej skúšky. Pracovať budú na 700 osobných počítačoch. Na spracovanie výsledkov bude použitý integrovaný volebný informačný systém (IVIS), ktorý je univerzálny pre všetky typy volieb. Podľa Balleka zjednodušuje spracovanie a znižuje chybovosť.povedal Ballek. Priebežné aj definitívne výsledky volieb budú zverejnené na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Prvé priebežné výsledky sa na webe objavia po uzavretí volebných miestností. Tie sa zatvoria o 22.00 h.Oficiálne výsledky budú známe až po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia. Malo by tak byť v nedeľu 5. novembra.doplnil Ballek.Pripomenul, že hlasovať bude môcť v sobotu viac ako 4, 4 milióna voličov. Pre 95.000 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale v krajských budú môcť prvýkrát až v novembri. Tých bude 230.000.Spolu sa má v krajských zastupiteľstvách obsadiť 416 mandátov. O posty krajských poslancov sa uchádzalo 2902 zaregistrovaných kandidátov a o funkciu predsedu sa prihlásilo pôvodne 92 kandidátov. Tieto počty sa menia a môžu meniť najneskôr 48 hodín pred voľbami. Kandidáti sa môžu kandidatúr vzdávať aj byť stiahnutí.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Budú stáť viac ako 10 miliónov eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra pôjde na hlasovanie vyše 8,7 milióna eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR takmer 1,5 milióna eur. Z prostriedkov štatistického úradu sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú obyvatelia na Slovensku voliť piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.