Štátna duma zvažuje návrh na zákaz alebo obmedzenie importu z USA

Ruská Štátna duma, dolná komora parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. apríla (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu zvažuje návrh legislatívy, ktorá by Kremľu umožnila zakázať alebo obmedziť dovozov produktov z USA a reagovať tak na nové americké sankcie voči skupine ruských magnátov a predstaviteľov.Skupina zákonodarcov v Štátnej dume, v ktorej dominujú poslanci lojálni Kremľu, uviedla, že pripravili zoznam položiek, od potravín, cez alkohol až po lieky a konzultačné služby, v reakcii na nové protiruské sankcie, ktoré minulý týždeň vyhlásil Washington.Samotný Kremeľ nepovedal, či podporuje návrh takejto legislatívy, ktorá by vláde umožnila prijímať odvetné opatrenia v prípade potreby. A nie je ani jasné, či sa v jeho súčasnej podobe stane zákonom. Moskva často používa ruský parlament, aby vyslala asertívny odkaz iným štátom, ale nie vždy sa z podobných návrhov stávajú konkrétne opatrenia.Rozsiahlejšie reštrikcie na import tovarov a služieb z USA by uškodili americkým firmám, ale zároveň by mohli tiež spôsobiť významné problémy aj Rusku, ktoré potrebuje dovážať technológie. Okrem toho, pruskí spotrebitelia radi chodia do reštaurácií spoločnosti McDonald's, lietajú na dovolenky v lietadlách Boeing a používajú telefóny Apple.