Štátna ochrana prírody vysvetlila prípad odstrelenej medvedice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovská Kokava 5. júna (TASR) – O povolenie mimoriadneho odlovu medvedice v intraviláne Liptovskej Kokavy požiadal vo štvrtok (1.6.) zástupca obce a vzhľadom na situáciu vydal rozhodnutie Okresný úrad (OÚ) v Liptovskom Mikuláši. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré dnes TASR poskytla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.Medvedica priviedla podľa ochranárov mláďatá na svet nezvykle skoro a hneď ich začala učiť spôsobu života, aký jej vyhovoval." vysvetlili ochranári.zdôraznili ochranári.Zároveň upozornili, že ľudia svojou činnosťou a rozširovaním aktivít uberajú zvieratám ich prirodzený životný priestor.podotkli ochranári.dodali ochranári.Medvedica vo štvrtok 1. júna opätovne vnikla do intravilánu obce, priamo do objektu základnej a materskej školy na strom.uvádza sa v stanovisku ŠOP SR.