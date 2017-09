Štátna poisťovňa odmieta, že by musela šetriť na poistencoch

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 7. septembra (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta informácie týkajúce sa vypovedania zmlúv lekárom, vysokých prevádzkových nákladov či zlej finančnej kondície pre plnenie ozdravného plánu. Jej šéf Miroslav Kočan vidí za ich šírením blížiaci sa koniec prepoisťovacej kampane.povedal dnes Kočan. Poprel, že by štátna poisťovňa šetrila na pacientoch. Rovnako, že by mala najdrahšiu prevádzku.Finančný profil prichádzajúcich a odchádzajúcich poistencov z VšZP ukázal, že do najväčšej zdravotnej poisťovne vstupujú predovšetkým ľudia, ktorých liečba je o takmer 12 percent drahšia v porovnaní s priemernými ročnými výdavkami na poistenca. Naopak, odchádzajú tí, ktorých zdravotná starostlivosť je lacnejšia v porovnaní s priemerom o 34 percent.skonštatoval Kočan.Štátna poisťovňa tento rok nerobí podľa jeho slov na získanie klientov žiadnu špeciálnu kampaň ako v minulosti a do marketingu investovala historicky najmenej peňazí.zhrnul s tým, že sa ich snaží presvedčiť zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.