Štátna pomoc na podporu zamestnávania dosiahla vlani 460.000 eur

Bratislava 28. mája (TASR) - Na podporu zamestnanosti vlani išlo v rámci štátnej pomoci celkovo 460.000 eur. Celkovo bola poskytnutá 48 príjemcom. Medziročne objem štátnej pomoci vlani klesol o 13,21 %. Vyplýva to zo Správy o poskytnutej štátnej pomoci v minulom roku, ktorú do pripomienkového konania predložil Protimonopolný úrad SR.Finančné prostriedky smerovali na podporu vzdelávania, na zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí si chceli nájsť prácuuvádza sa v správe.Vlani bola firmám poskytnutá aj štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov. Získalo ju 39 príjemcov v celkovej výške 5,01 milióna eur. Medziročne objem tejto pomoci klesol o 5,47 %.Na podporu vzdelávania a adaptabilitu zamestnancov išlo 520.000 eur a získalo ju 24 príjemcov. Dočasnú pomoc počas trvania finančnej a hospodárskej krízy získalo 12 príjemcov v objeme 2782 eur.priblížil úrad v správe. Na podporu všeobecného vzdelávania zamestnancov smerovalo 4,49 milióna eur a získali ju traja príjemcovia.