Štátna pomoc v SR sa v roku 2016 znížila o 12,44 % na 387,98 mil. eur

Bratislava 6. júna (TASR) - Vlani sa poskytla štátna pomoc v celkovej výške 387,98 milióna eur, z toho z národných zdrojov 196,73 milióna eur a zo zdrojov EÚ vo výške 191,25 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnenej Správy Protimonopolného úradu (PMÚ) SR o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016, ktorú by v stredu (7.6.) mala prerokovať a schváliť vláda SR.spresnil úrad.Štátna pomoc sa vlani poskytla najmä formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov - NFP (80,57 %) a daňových úľav (17,33 %), a to najmä na rozvoj regiónov (44,98 %), na výrobu energie, prenos a rozvod (16,80 %) a na podporu kultúry a záchranu kultúrneho dedičstva (12,77 %).dodal PMÚ.