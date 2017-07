Štátna VšZP plní ozdravný plán, priznala časové sklzy

Na ilustračnej foto VšZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) plní ozdravný plán, tvrdí jej šéf Miroslav Kočan. Priznal však, že nie všetky opatrenia sa jej darí zrealizovať tak, ako si pôvodne načrtla.povedal dnes Kočan na tlačovej konferencii v Bratislave. Pod túto sumu sa podľa neho podpísalo plnenie ozdravného plánu i vyššie príjmy za ekonomicky aktívnych poistencov.S poskytovateľmi napokon VšZP robila dohody o urovnaní, hoci to nemala v pláne. Kočan potvrdil aj časový sklz pri niektorých rokovaniach, ten spôsobila napríklad diskusia o znižovaní úhrad CT a MR vyšetrení. S plnením plánu je však spokojný, hovorí, že idú na 105 percent.VšZP chcela oproti minulému roku znížiť tempo rastu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Kočan tvrdí, že sa to podarí stabilizovať na maximálne tri percentá, to bolo aj ich cieľom.Štátna poisťovňa sa v rámci ozdravného plánu rozhodla šetriť napríklad na liekoch, zdravotníckych pomôckach či preplácaní zdravotnej starostlivosti.povedal Kočan.VšZP musí šetriť a plniť ozdravný plán pre vlaňajšiu stratu. Pôvodne ju očakávala vo výške až 283 miliónov eur, nakoniec je za rok 2016 v sume 112 miliónov eur, môže za to zväčša nedostatočná tvorba technických rezerv. VšZP predpokladá, že do pozitívneho hospodárenia by sa mala dostať v roku 2018.