Štátna VšZP skončila minulý rok v strate 112 miliónov eur

Bratislava 24. júla (TASR) – Záporné hospodárenie mala vlani len štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), súkromné Dôvera a Union ZP skončili v pluse. Informuje o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý sa pozrel na hospodárenie zdravotných poisťovní v roku 2016. Vláda túto informáciu dnes vzala na vedomie.VšZP skončila minulý rok v strate 112 miliónov eur, môže za to zväčša nedostatočná tvorba technických rezerv, najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu preto musí plniť ozdravný plán. Dôvera vykázala vlani kladný hospodársky výsledok vo výške 12,8 milióna eur, Union ZP vo výške 1,9 milióna eur.informoval ÚDZS v správe o činnosti poisťovní.VšZP musela v účtovnej závierke za minulý rok opraviť"Tie mali negatívny vplyv na výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej výške 77,9 milióna eur," uvádza ÚDZS.Ak by uvedené účtovné prípady boli podľa úradu účtované v časovo príslušnom období, výsledkom hospodárenia VšZP by ku koncu roka 2015 bola strata vo výške 60,3 milióna eur a nie zisk vo výške 17,6 milióna eur.informuje Union ZP v správe o svojej činnosti. Najmenšia zdravotná poisťovňa bola totiž posledné roky v mínuse. Vplyv na jej hospodárenie mali v roku 2016 "neustále narastajúce náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky či špeciálny zdravotnícky materiál".Dôvera vo svojej správe o činnosti kritizuje chýbajúce štandardné diagnostické a terapeutické postupy, môže to podľa nej za nepriaznivý vplyv na efektivitu využívania prostriedkov verejného zdravotného poistenia (VZP).Výkon VZP vlani podľa VšZP ovplyvnili i legislatívne zmenyinformuje poisťovňa vo svojej správe.Správy všetkých troch zdravotných poisťovní o činnosti dnes vláda SR vzala na vedomie.