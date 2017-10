Štátna VšZP spustila mobilnú aplikáciu pre klientov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) spustila pre svojich poistencov bezplatnú mobilnú aplikáciu. Klienti štátnej poisťovne tak môžu mať v telefóne preukaz poistenca, SOS kartu prvej pomoci či informácie o svojich liekoch a zdravotníckych pomôckach.povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf VšZP Miroslav Kočan. Avizoval, že aplikácia by sa mala asi štvrťročne inovovať, cieľom je prinášať ďalšie nové funkcie. Zatiaľ sa aplikácia zamerala najmä na informácie súvisiace so zdravím. Pribudnúť majú časom možnosti, ako vyhľadanie lekára, lekární či pohotovostí aj s ordinačnými hodinami, reklamovanie zdravotnej starostlivosti, alebo zobrazovanie liekových interakcií pacienta. V budúcnosti by mohla obsahovať aj údaje o zaplatenom poistnom či jeho ročnom zúčtovaní.Mobilnú aplikáciu môžu používať tí poistenci, ktorí majú aj prístup do elektronickej pobočky, ozrejmila šéfka odboru zdravotného poistenia VšZP Katarína Gregorová. V súčasnosti ju využíva asi pol milióna ľudí.doplnila Gregorová.Súčasťou mobilnej aplikácie je preukaz poistenca v mobile spolu s Európskym preukazom zdravotného poistenia prípadne preukazu detí. Spolu s nimi sa zobrazuje aj informácia o nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť. Rovnako tu možno nájsť SOS kartu prvej pomoci, do ktorej si možno zaznamenať informácie o krvnej skupine, chronických chorobách, alergiách, liekoch. Údaje sa na displeji zobrazia aj v prípade, že je mobilný telefón zamknutý. Súčasťou SOS karty je možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 či ICE kontakt.Mobilná aplikácia umožní poistencovi mať pri sebe zdravotné záznamy seba aj svojich detí alebo osôb, ktoré má v opatere. V telefóne sa budú dať nájsť podrobnosti o zdravotných výkonoch za uplynulý rok a ich cene, predpísaných liekoch za uplynulý polrok, nákladoch na lieky a možnej úspore na doplatkoch. Aplikácia informuje o preventívnych prehliadkach, na ktoré má poistenec zo zákona nárok, ako aj o tom, kedy naposledy preventívnu prehliadku u lekára absolvoval.