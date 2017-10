Štátne ceny by mali podľa koalície udeľovať predseda NR SR a premiér

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (vpravo) a premiér SR Robert Fico. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 10. októbra (TASR) - Koaliční poslanci z gestorského Výboru NR SR pre kultúru a médiá trvajú na tom, aby šéf parlamentu a predseda vlády mohli udeľovať štátne ceny. Túto kompetenciu im má dať zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka, ktorý do NR SR vrátil prezident Andrej Kiska. Koaliční členovia výboru dnes jeho výhrady nepodporili a odporučili plénu schváliť právnu normu v pôvodnom znení.Prezident, ktorý vetoval zákon ako celok, tvrdí, že forma cien a ich obsahové zameranie sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach. Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojem "štátna cena", podľa hlavy štátu to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania. Schválený zákon je preto podľa Kisku v rozpore s Ústavou SR.uvádza Kiska v zdôvodnení vetovania zákona.Predsedovi výboru Dušanovi Jarjabkovi (Smer-SD) je veľmi ľúto, že Kiska si osvojil to, čo hovorila neprávnická opozícia.uistil.Na margo tvrdenia hlavy štátu, že zákon je v rozpore s ústavou, Jarjabek odkázal, že Kiska by mal byť prvý, kto ju má plniť.podotkol.Jarjabek vyzval, aby sme si nemýlili štátne vyznamenania, ktoré udeľuje prezident, so štátnou cenou.dodal.Miroslav Číž (Smer-SD) upozornil, že ceny udeľujú aj viacerí ministri a v minulosti významné osobnosti oceňovala aj NR SR.povedal.Opozičný poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO) sa s výhradami prezidenta stotožňuje.vyhlásil s tým, že zhodu prezidenta, premiéra a predsedu NR SR v tejto otázke by občania privítali.Plénum NR SR v septembri odsúhlasilo zákon o zriadení štátnych cien Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Návrh pochádzal z dielne poslancov Smeru-SD. Činy a aktivity jednotlivcov alebo kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života na Slovensku, majú byť oceňované Štátnou cenou Alexandra Dubčeka, ktorú bude udeľovať premiér.Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana má odovzdávať predseda parlamentu občanom za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti na Slovensku.Vláda má cenu udeľovať na návrh poradného orgánu, predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru. Laureáti oboch cien majú získať aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.Keďže Kiska vetoval zákon ako celok, poslanci v ňom už nemôžu nič meniť. Buď ho schvália minimálne 76 hlasmi v pôvodnej podobe, alebo plénom neprejde.