Štátne divadlo Košice uvádza v premiére snový triler Nehoda z tvorby

Košice 15. februára (TASR) – Divadelnú hru Nehoda z tvorby súčasného maďarského dramatika Zoltána Egressyho pripravila najnovšie činohra Štátneho divadla (ŠD) Košice. V slovenskej premiére túto nevšednú inscenáciu žánrovo označovanú ako snový triler uvedú v piatok (17.2.) na Malej scéne ŠD.Sedem postáv rozohráva na javisku sled sugestívnych obrazov v centre s mladou ženou Eszter, ktorá po nehode na motorke stratí svojho snúbenca. Hra cez životné situácie vedie diváka i postavy do podvedomých sfér ľudskej osobnosti, kde reálne a surreálne, sen a skutočnosť, existujú v tom istom čase a s takou istou platnosťou. Ide o hrôzostrašný a predsa humorom presiaknutý triler so zvláštnou filmovou atmosférou.priblížil dnes režisér József Czajlik. Význam názvu hry odráža nielen situáciu nešťastia na ceste, ale vzťahuje sa aj naspoločnosti, vzťahov, komunikácie či stavu, keď je niekto úplne sám a nevie sa v spoločnosti nájsť.dodal Czajlik, ktorý je zároveň riaditeľ košického maďarského Divadla Thália.V hre pre náročnejšieho diváka hlavnú postavu spodobila herečka Alena Ďuránová, pre ktorú to bola nová a mimoriadna skúsenosť.uviedla.V ďalších postavách sa predstavia herci Dana Košická, Gejza Benkő, Róbert Šudík, Michal Soltész, Peter Cibula a Tomáš Diro. V realizačnom tíme prvej premiéry ŠD v tomto roku sú okrem Czajlika aj scénograf Tom Ciller, kostýmová výtvarníčka Erika Gadušová, dramaturg Miklós Forgács a autor hudby Róbert Lakatos. Vstup pre divákov je od 18 rokov.Na javisko Štátneho divadla Košice sa dramatik Egressy vracia po viac ako 13 rokoch. V roku 2003 činohra s úspechom uviedla jeho azda najhranejšiu hru - komédiu Portugália.