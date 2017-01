Štátne nemocnice dlhujú vyše pol miliardy eur, čaká ich oddlžovanie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. januára (TASR) - Dlh štátnych univerzitných a fakultných nemocníc prekročil vlani pol miliardy eur. Ku koncu roka 2015 mali záväzky po lehote splatnosti vo výške 442,41 milióna eur, ku koncu októbra 2016 to bolo 513,54 milióna eur. Ich vlaňajšia strata sa odhaduje na 105 miliónov eur. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytlo ministerstvo zdravotníctva.Rezort má v tomto roku predstaviť koncept štvrtého oddlženia nemocníc. Ako však hovorí jeho šéf Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), nevie garantovať, že pôjde o posledný takýto krok.skonštatoval. Nemyslí si preto, že sa hneď prestanú tvoriť nové dlhy.Nemocnice sa v minulosti oddlžovali trikrát. Prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu, oddlžoval aj prvý kabinet Roberta Fica a naposledy v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Drucker ešte minulý rok avizoval, že oddlžovanie by malo byť dvojfázové a nebude sa k nemu pristupovať paušálne. Poukazuje, že tento krok povedie len k tomu, že sa zlacní financovanie nemocníc, s ktorými už mnohí dodávatelia nechcú pre nezaplatené faktúry spolupracovať.Hoci sa ministerstvu vlani podarilo znížiť tempo zadlžovania štátnych nemocníc, ich dlhy naďalej každý mesiac rástli o milióny eur. V roku 2015 sa zvyšovali rýchlosťou 9,21 milióna eur mesačne, vlani to od januára do októbra bolo v priemere o 8,66 milióna eur. Ich lepšiemu hospodáreniu má pomôcť napríklad zavedenie štandardov v liečbe a diagnostike či centrálne nákupy. K redukcii nemocničných postelí chce mať najprv Drucker hodnoverné dáta. Od vlaňajška tiež na nemocnice dohliada Úrad pre riadenie podriadených organizácií. Bez vedomia ministerstva tak už nenakupujú.V rámci potrebných opatrení avizuje Drucker aj tohtoročné rozdelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou aj najzadlženejšou na Slovensku. Tvorí ju päť nemocníc po celom hlavnom meste. "" zdôvodnil. Podrobnosti zatiaľ ministerstvo ani UNB nekonkretizujú. "" povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.