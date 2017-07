Štátne nemocnice dostanú na starostlivosť 100 eur, no zaplatia 134 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 7. júla (TASR) – Univerzitné a fakultné nemocnice dávajú na zdravotnú starostlivosť viac peňazí, ako im prichádza od zdravotných poisťovní. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), pozrel sa na to v 12 takýchto zdravotníckych zariadeniach v rokoch 2011 až 2015.Podobnú situáciu zažívajú podľa NKÚ i nemocnice v samosprávach. Výnimkou sú srdcovocievne ústavy (transformované zdravotnícke zariadenia), ktoré v tejto oblasti dosahujú zisk.NKÚ to označil za problém.upozorňuje.Priemerné náklady univerzitných a fakultných nemocníc na sto eur uhradenej zdravotnej starostlivosti predstavovali približnú sumu 134 eur, v samosprávach vyše 111 eur. V srdcovocievnych ústavoch predstavovali asi 99 eur.Kumulovaná strata v univerzitných a fakultných nemocniciach dosiahla za roky 2011 až 2015 86,6 milióna eur. "Prebytkový rozpočet dosiahla z 12 takýchto nemocníc len tá v Nitre, napríklad v roku 2015 mala kladný hospodársky výsledkov v sume 2844 eur," píše NKÚ. Ten pozitívne hodnotí aj vývoj v detskej košickej nemocnici (2015/122 eur) a detskej banskobystrickej nemocnici (2015/12 eur).Hodnota záväzkov fakultných a univerzitných nemocníc dosiahla v roku 2015 sumu takmer 674 miliónov eur – najväčšie ich majú voči dodávateľom a poisťovniam.Tieto nemocnice fakturovali zdravotným poisťovniam za obdobie 2011 až 2015 úhradu zdravotnej starostlivosti v sume 2,773 miliardy eur. Zdravotné poisťovne z toho uhradili 2,703 miliardy eur. "Výkony v sume 70 miliónov eur považovali poisťovne za neoprávnené, neuhradili ich, čím sa zakladá vážne riziko stratového hospodárenia nemocníc," vysvetľuje NKÚ.Kontrolóri niekde prišli i namedzi fakturovanou poskytnutou, uznanou a uhradenou zdravotnou starostlivosťou. Úrad tvrdí, že napríklad v detskej košickej nemocnici bol zdravotnými poisťovňami uhradený objem zdravotnej starostlivosti o takmer dva milióny eur vyšší ako objem tej poskytnutej, teda požadovanej, fakturovanej.NKÚ sa bližšie pozrel i na hospodárenie v piatich samosprávnych nemocniciach – Dolný Kubín, Považská Bystrica, Prievidza, Zlaté Moravce, Nitra. Aj tieto zdravotnícke zariadenia hospodárili so stratou.uviedol NKÚ. Záväzky týchto nemocníc dosiahli v roku 2015 sumu 77 miliónov eur, najviac voči dodávateľom.Samosprávne nemocnice poskytli za rok 2011 až 2015 zdravotnú starostlivosť v sume 350 miliónov eur. Poisťovne jej ju neuhradili v hodnote 13,7 milióna eur.Tri srdcovocievne ústavy (transformované zdravotnícke zariadenia) majú podľa NKÚ iný prístup k hospodáreniu, k plánovaniu nákladov a výnosov, v prevažnej väčšine kontrolovaného obdobia teda dosahovali zisk. V roku 2012 šlo napríklad o sumu 3500 eur, v roku 2015 o viac ako 2500 eur.NKÚ tvrdí, že riadenie rozpočtu najmä v štátnych a samosprávnych nemocniciach je nedostatočné. Treba ho podľa úradu skvalitniť. "Zabrať" majú nemocnice aj v manažmente.dodáva NKÚ.