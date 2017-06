Štátne nemocnice, ktoré môžu čerpať eurofondy, potvrdili svoj záujem

Ilustračné foto Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Bratislava 15. júna (TASR) - Štyri nemocnice, ktoré spomedzi štátnych ako jediné spĺňajú podmienky na čerpanie eurofondov, sa budú uchádzať o európske peniaze. Všetky pre TASR potvrdili, že v rámci aktuálnej výzvy ministerstva zdravotníctva predložia projekty. Výška finančného príspevku môže dosiahnuť až 15 miliónov eur. Peniaze by nemocnice využili na obnovu urgentov či operačných sál.Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici by chcela získať eurofondy na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov vrátane zateplenia obvodového plášťa či zdravotnícke prístroje a techniku.povedal pre TASR jej ekonomický riaditeľ Juraj Gallo.Nemocnica Poprad by chcela peniaze použiť na stavebné práce a technologické vybavenie urgentného príjmu 2. typu a dvoch oddelení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť.uviedla pre TASR jej hovorkyňa Sylvia Galajda.Aj Fakultná nemocnica Nitra má podľa svojej hovorkyne Tatiany Timkovej eminentný záujem o čerpanie eurofondov.priblížila pre TASR.Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky sa plánuje prihlásiť do projektu na rekonštrukciu monobloku.doplnila pre TASR jej hovorkyňa Ľubica Juríková.O eurofondy sa môžu v rámci aktuálnej výzvy ministerstva uchádzať len spomínané štyri štátne nemocnice. Ostatné odstavili od európskych peňazí dlhy. Na rekonštrukcie nemocníc možno z eurofondov využiť takmer 160 miliónov eur. V prvom kole výzvy, ktorú rezort spustil koncom mája, ponúka 70 miliónov eur. Ďalších asi 90 miliónov eur je určených pre budúcoročnú výzvu. O peniaze sa môže celkovo uchádzať 44 nemocníc vrátane neštátnych s výnimkou bratislavských. Nesmú však mať podnikové ťažkosti.Nemocnice môžu peniaze použiť na rekonštrukciu budov, budovanie urgentov či na nákup zdravotníckej techniky. V rámci jedného projektu možno žiadať maximálne 15 miliónov eur.