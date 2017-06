Štátne nemocnice odstavili od eurofondov dlhy, čerpať ich môžu iba 4

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker prichádza na 57. schôdzu vlády SR v Bratislave 3. mája 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. júna (TASR) - O peniaze z eurofondov sa budú môcť v rámci aktuálnej výzvy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR uchádzať len štyri štátne nemocnice. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) ide o banskobystrickú detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou, fakultné nemocnice v Nitre a Nových Zámkoch a popradskú nemocnicu.Štátne nemocnice v súčasnosti odstavili od európskych peňazí dlhy. Jednou z podmienok ich čerpania je totiž to, aby nemali podnikové ťažkosti.povedal pre TASR Drucker.Na rekonštrukcie nemocníc možno z eurofondov využiť takmer 160 miliónov eur. V prvom kole výzvy, ktorú rezort spustil koncom mája, ponúka 70 miliónov eur. Ďalších asi 90 miliónov eur je určených pre budúcoročnú výzvu. O peniaze sa môže uchádzať 44 nemocníc s výnimkou bratislavských. Nesmú však mať podnikové ťažkosti. Podľa Druckera túto podmienku v súčasnosti spĺňa asi polovica zariadení.Minister verí, že vzhľadom na plánované oddlžovanie a racionalizáciu v štátnych nemocniciach sa ich v budúcom roku dostane k eurofondom viac. Aj preto na ďalšiu výzvu ostalo viac peňazí. Rovnako sa chce vyhnúť chybám z minulosti, keď sa museli pre formálne pochybenia peniaze vracať. "doplnil Drucker.Nemocnice môžu peniaze použiť na rekonštrukciu budov, budovanie urgentov či na nákup zdravotníckej techniky. V rámci jedného projektu možno žiadať maximálne 15 miliónov eur. Rezort zdravotníctva má pre toto programové obdobie k dispozícii 280 miliónov eur (2014-2020). Eurofondy, ktoré nepôjdu do nemocníc, plánuje ministerstvo investovať do integrovaných centier zdravotnej starostlivosti. Výzvu na ich budovanie chce rezort zverejniť na jeseň tohto roka.